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Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk. İşte detaylar...

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk

İstanbul'un gözde otellerinden olan Six Senses Kocataş Mansions'a Umman Muscat'dan St. Regis otelin yiyecek ve içecek direktörü Deniz Kınalı transfer oldu.

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk
Geçtiğimiz günlerde işbaşı yapan tecrübeli lider Deniz Kınalı projeleriyle şimdiden ses getireceği benziyor. Kınalı, "Bu yeni dönem için Six Senses Kocataş Mansions'da tarih ve sanatın wellness ile birleştiği, sürdürülebilir turizm anlayışıyla geliştireceğimiz projelerimizle şehrin konaklama anlayışına yeni bir soluk getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Six Senses Kocataş Mansions'a yeni soluk

Deniz Kınalı daha önce Four Seasons Hotels And Resorts, Raffles Hotel, Ritz Carlton Hotel gibi birçok uluslar arası zincir otellerde yurtici ve yurtdışında çeşitli pozisyonlarda görev aldı.

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