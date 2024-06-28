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Sivil toplum gönüllüleri Bakü'de buluştu

Geçtiğimiz günlerde, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, doktorlar ve iş İnsanlarından oluşan bir heyet, İstanbul’dan Bakü’ye ziyarette bulundu.

Sivil toplum gönüllüleri Bakü'de buluştu

Türkiye’de yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kurduğu 40’ın üzerinde derneklerle bilinen Sivil Toplum öncüsü Monik İpekel ve Toplum gönüllüsü Uzman Biyolog Doktor Çiğdem Üregen’in de konuşmacı olduğu müzakerede, her iki devletin genç neslinin geleceğini tehdit eden “Hibrit savaşların narkotik yüzü” başlıklı sorun ele alındı. 

Narkotiklerin hangi yolla bağımlılık yaptığını tıbbi yönleriyle aktaran Doktor Çiğdem Üregen, sorunun çözümü için yetkililere öneriler sunarken, Azeri ve Türk halklarının iki devlet tek millet olduğuna vurgu yaptı. 

Azerbaycan Hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin ve Liv Bona dea hastanesi temsilcilerinin de hazır bulunduğu müzakere, son zamanlarda kaydedilen, Türkiye Azerbaycan dostluğunun önemli bir nişanesi olarak da görüldü. Toplantı’nın moderatörlüğünü Azeri gazeteci ve televizyoncu Aygün Murathanlı yaptı.

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