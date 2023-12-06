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Sivas EN’leri ödüllerine kavuştu

Sivas Bileşenleri Konseyi tarafından düzenlenen Uluslararası 4. Sivas En’leri Aşık Veysel Ödülleri sahiplerini buldu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde Sivas Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan ve Dilara Kırmıt’ın renkli sunumlarıyla gerçekleştirilen ödül töreninde sanat, basın, eğitim, ticaret ve spor alanlarında başarılarıyla öne çıkan Sivaslı 58 isim ödüle layık görüldü.

Sivas EN’leri ödüllerine kavuştu

“Yeni Nesil Hemşehricilik” vizyonuyla yola çıktıkları günden bu yana Sivas’a başarılarıyla değer katan isimleri ödüllendiren Sivas Bileşenleri Konseyi, yine muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yaptı. UNESCO tarafından 2023’ün Aşık Veysel yılı ilan edilmesinin ardından Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan ve yönetiminin “Aşık Veysel Ödülleri” olarak hazırladığı ödül gecesine yoğun katılım oldu.

Sivas EN’leri ödüllerine kavuştu

GECEDE 58 İSİM ÖDÜL ALDI

Müslüm Türkcan, Dilara Kırmıt ve Mustafa Yılmaz’ın keyifli sunumlarıyla gerçekleşen Uluslararası 4. Sivas En’leri Aşık Veysel Ödülleri töreninde 58 isim ödüllerini aldı. Ödül alan isimler arasında TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Anadolu Arslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Plastay Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan Sungur, Bağdat Baharat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Danacı, Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, Prof. Dr. Arif Şanlı, Teknik Direktör Mustafa Dalcı, eğitimci-araştırmacı Kubilay Dökmetaş, Beylikdüzü Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Günay, DHA Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, sanatçı Çilem Duman, film yönetmeni Ali Eşitmez, sinema oyuncuları Halil Ergün ile Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Sarıyer Gazetesi Haber Müdürü ve Ulusal Radyo Programcısı Rukiye Ay yer aldı. Sanat, basın, eğitim, ticaret ve spor kategorisinde çok sayıda isim de ödüle layık görüldü.

ÇİLEM DUMAN SESİYLE BÜYÜLEDİ

Uluslararası 4. Sivas EN’leri Aşık Veysel Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu muhteşem gecede Sivaslı sanatçılar şarkılarını söyledi. Aşık Veysel’i anlatan gösterimlerin de yer aldığı gecede plaket takdimleri yapıldı. Her yıl olduğu gibi yine yoğun katılım ve muhteşem bir organizasyonla gerçekleşen ödül töreninde Cumhuriyetimizin 100. yılına “Türkiyem Benim” şarkısıyla damga vuran ve popüler parçalarıyla liste başı olan Sivaslı sanatçı Çilem Duman “Popüler Ses Sanatçısı” ödülünü aldıktan sonra sahne aldı.

 
 

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