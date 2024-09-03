Sitare Akbaş sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuşan başarılı oyuncu Sitare Akbaş ”Ağrılarım sebebi ile başvurduğum doktorum Taner Bey’e ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti, şuan kendimi daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda sevenlerime güzel haberi vermek istedim” ifadelerinde bulundu.

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