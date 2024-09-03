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Sitare Akbaş sağlığına kavuştu

Ünlü dizi ve tiyatro oyuncusu Sitare Akbaş, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördü. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım tarafından laparoskopik yöntem ile gerçekleştirilen ameliyat sonrasında Akbaş’ın sağlıklı bir şekilde taburcu olduğu bildirildi.

Sitare Akbaş sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuşan başarılı oyuncu Sitare Akbaş ”Ağrılarım sebebi ile başvurduğum doktorum Taner Bey’e ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ameliyatım çok başarılı geçti, şuan kendimi daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda sevenlerime güzel haberi vermek istedim” ifadelerinde bulundu.

 

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