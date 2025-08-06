  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Usta sanatçı Kamuran Akkorun torunu olan ve “O Kız” dizisinde Ozan rolü ile de tanınan oyuncu Cengiz Orhonlu, bir döneme damga vuran “Akasya Durağı” dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş önceki gün evlendiler.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran çift, renkli bir düğün töreni ile Beykoz’da dünya evine girdi.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Düğünde Cengiz Orhonlu önce eşi Sitare Akbaş ile sahnede şarkı söyledi, sonra da anneannesi Kamuran Akkor ile aynı sahneyi paylaştı. Davetliler müzik ziyafeti yaşadı.

Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi
Rol aldıkları dizi filmler ile geniş kitleler tarafından tanınan ve sevilen oyuncu Cengiz Orhonlu ile oyuncu Sitare Akbaş hayatlarını birleştirerek dünya evine girdiler.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Usta sanatçı Kamuran Akkor’un da torunu olan Cengiz Orhonlu ile Sitare Akbaş’ın düğün törenine çok sayıda davetlinin yanı sıra ünlü isimler de katıldılar.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

BANDOLU KARŞILAMA
Cengiz Orhonlu, nikâh öncesi müstakbel eşinin evine bando takımı eşliğinde gitti. Ünlü çiftin karşılıklı oynadığı neşeli anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi


Sade şıklığıyla dikkat çeken Sitare Akbaş beyaz bir elbise tercih ederken, damat Orhonlu ise klasik siyah damatlık takımıyla beğeni topladı.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi


Nikah sonrası magazin muhabirleriyle sohbet eden ünlü çiftten Sitare Akbaş, "Cengiz'le biz 14 yıllık arkadaşız ve çok eski arkadaşız. Hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik. Birbirimizi iyisiyle kötüsüyle tanıdığımızı düşündüğümüz için de bu karar bizce acele değil ama elbette herkes çok şaşırdı. Böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize, çok mutluyuz" dedi.

 Sitare Akbaş, hayatını meslektaşı Cengiz Orhonlu ile birleştirdi

Beykoz’daki Hermes Country Club’da düzenlenen düğün törenine katılanlar arasında ünlü şarkıcı Keremcem – Sena Seçen, Erkan Avcı, Mert Turak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Başak Gümülcinelioğlu Çitanak ve eşi Mehmet Çağrı Çıtanak, Yiğit Güven – Öznur Seçerler, Elenor Plak sahibi Muhteşem Candan’da davetliler arasında yer aldılar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!
  Hayatın İçinden

Müziğin ve özgürlüğün buluştuğu festival!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
  Magazin

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti
  Magazin

Kıskanmak dizisinin okuma provası gerçekleşti

Reynmen'den Neşet Ertaş’a saygı konseri
  Magazin

Reynmen'den Neşet Ertaş’a saygı konseri

Yazın sessiz tehdidi: Susuzluk
  Yaşam - Sağlık

Yazın sessiz tehdidi: Susuzluk

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!
  Gündem

Emre Bulut ve köpeği Leo ölümden döndü!