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Sırt ağrılarınız için sihirli sütyen

Büyük göğüslü kadınların en büyük sorunlarından biri olan sırt ve omuz ağrısını doğru sütyen seçimi ile en aza indirebileceğini biliyor muydunuz?

Sırt ağrılarınız için sihirli sütyen

Kadınların her anında kendilerini özel ve rahat hissetmelerini ilke edinen Yeni İnci, her beden ölçüsüne uygun ürünleriyle dikkat çekiyor. Çamaşır seçiminde zorlanan büyük göğüslü kadınları unutmayan Yeni İnci, G Cup’a kadar sunduğu geniş beden aralığı ile toparlayıcı ve sırt destekli sütyeniyle adeta mucizeler yaratıyor.

Sırt ağrılarınız için sihirli sütyen

Önden açılır özelliği ile sütyenin sırtını bağlamakta zorluk yaşayan kadınların -ortopedik ve meme ameliyatı sebebiyle- imdadına yetişiyor.

Özel sırt yapısı ve kalın pedli askıları sayesinde konfor sunan 1960 model sütyen, büyük göğüslü kadınların sırt ve omuz ağrılarına da bir son veriyor. Tüm gün size eşlik edecek bu muhteşem ürün hem konforu hem de şıklığı bir arada sunuyor.

Sırt ağrılarınız için sihirli sütyen

İç giyimde konfor ve sağlığı ikinci plana atmayın….

Sütyen seçerken tasarım ve renk tercihinden önce sağlığınız açısından size uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz… Göğüs ölçülerinizi bilerek size uygun, konforlu, nefes alan ve en önemlisi gün boyu rahatlık sağlayacak ürünler tercih edilmelidir.

Sırt ağrılarınız için sihirli sütyen

Estetik kaygısıyla üretilen sentetik ve naylon kumaşlı ürünlerin aksine Yeni inci, doğal yapısıyla cildin nefes almasına yardımcı olurken her bedene uygun ürünleriyle de sağlığınıza dikkat ediyor.

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