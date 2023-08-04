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Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçiliyor

Altıncı kez düzenlenecek olan Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması için geri sayım başladı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. 5 Eylül gecesi Wow İstanbul Hotel’de düzenlenecek gecede bu yılın yeni kral ve kraliçesi seçilecek ve taç giyecekler. Geçtiğimiz yıl kraliçe seçilen 19 yaşındaki Kırımlı, Tatar güzeli Saide Abliazova ile kral seçilen 18 yaşındaki Ayhan Kemal İşcan taçlarını devretmeye hazırlanıyorlar.

Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçiliyor

 

Sinema ve dizi dünyasına oyuncu olarak yeni yüzler kazandırmayı hedefleyerek düzenlenen “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” için yüzlerce genç başvuru yaptı. Sunuculuğunu Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajlarını Şeniz Ulusoy’un yapacağı yarışmanın finali 5 Eylül gecesi Wow İstanbul Hotel’de düzenlenecek.

Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçiliyor

Ödülü eğitim olan tek yarışma olarak dikkat çeken “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” nın jüri koltuğunda bu yıl yine sektöre adlarını altın harflerle yazdıran önemli isimler yer alıyor.

Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçiliyor

Müjdat Gezen, Tamer Yiğit, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Nevra Serezli, Serdar Gökhan, Menekşe Kankavi, Petek Dinçöz, Opr. Dr. Cengizhan Ekizceli, Tümay Özokur, Nefise Karatay, Veda Ada, Av. Kasım Aksoy’un jüri olarak görev yapacağı gecede ayrıca Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile tiyatro dünyasının duayenlerinden Nevra Serezli ve gazeteci Yaşar Şenyüz gecede Meslek Onur Ödülü alırken, Tamer Karadağlı’nın başrolünü oynadığı “Serhat” dizisi de ödüllendirilecek.

Sinemanın yeni kral ve kraliçesi seçiliyor

ÖDÜL OYUNCULUK EĞİTİMİ

Bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmanın ilk yılından beri dereceye girenlere ödül olarak oyunculuk eğitimi veriliyor. Ödülü eğitim olan tek yarışma olan “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nda bu yıl da dereceye giren ilk üç yarışmacılar Müjdat Gezen sanat Merkezi’nde altı aylık oyunculuk eğitimi alacaklar.

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