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Sinema keyfi Boğaz’ın muhteşem manzarasıyla birleşti

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, “Boğazda Sinema Keyfi” etkinliğiyle sinemaseverleri büyülemeye devam ediyor.   

Sinema keyfi Boğaz’ın muhteşem manzarasıyla birleşti

Boğaz’ın mavi sularına hâkim konumu ve etkileyici atmosferinde, nostaljiyi yaşamak isteyen sinemaseverler yaz günlerinin tadını Kuruçeşme Açıkhava’da çıkardı. Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatan Kuruçeşme Sahnesi’nin ikinci gününde gösterim sırası efsanevi film Titanik’indi. Akşam güneşinin batışıyla birlikte romantik bir atmosfere bürünen Kuruçeşme, adeta bir sinema rüyasına dönüştü. Biletleri günler öncesinde tükenen unutulmaz filme sinemaseverlerin ilgisi büyük oldu. Tıklım tıklım dolan Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi’nde film tutkunları, yıllar önce sinemalarda izledikleri bu unutulmaz filmi bir kez de Boğaz’ın kıyısında izlemenin keyfini yaşadı. Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla birleşen Titanik’in dram ve romantik hikayesi, izleyicileri duygusal bir yolculuğa sürükledi.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, “Boğazda Sinema Keyfi” etkinliğiyle, film tutkunlarını ağırlamaya devam ederek birbirinden güzel yerli ve yabancı filmlere ev sahipliği yapacak.  

Etkinlik takvimi:

27 Haziran- Avatar Suyun Yolu

28 Haziran- Çizmeli Kedi

29 Haziran- Cennete Bilet

30 Haziran- Kutsal Damacana 4

1 Temmuz- Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

2 Temmuz - Top Gun Maverick

 

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