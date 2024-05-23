  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinema güzeli Adile Naşit rolüne talip oldu

Sinema Güzeli 2024 yarışmasının birincisi Büşra Sütçüoğlu, Türk Sineması'nın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit'in hayatının konu alacağı ''Adile'' filminde Adile Naşit rolüne talibim'' dedi.

Sinema güzeli Adile Naşit rolüne talip oldu

Sinema Güzeli 2024 yarışmasında Nevra Serezli, Halil Ergün, Nuri Alço, Meral Konrat, Erhan Yazıcıoğlu, Devlet Devrim, Uğurkan Erez, Petek Dinçöz ve Kıvanç Terzioğlu gibi yaklaşık 41 kişilik dev bir jüri karşısında oynadığı performans ile Sinema'nın yıldızı olarak birinci seçilen Büşra Sütçüoğlu ''İdolüm Adile Naşit olmak'' dedi.

Sinema güzeli Adile Naşit rolüne talip oldu

Büşra Sütçüoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olup şimdilerde ise Çocuk Oyunlarında oyunculuk hayatına devam ediyor.

Sinema güzeli Adile Naşit rolüne talip oldu

Yarışmada aldığı derecenin onun sanat hayatına ışık tutacağına inanan genç oyuncu ileride kendi yapımlarının dışında da seslendirmede yapmak istediğini belirtiyor. Sütçüoğlu “Sanat hayatımda hep tiyatro sahnesinde olmak istiyorum ne yaparsam yapayım tiyatro hep hayatımda olacak” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı
  Magazin

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak
  Hayatın İçinden

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Cem Özer'den estetik göndermesi!
  Magazin

Cem Özer'den estetik göndermesi!

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli
  Yaşam - Sağlık

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi
  Güncel

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor
  Magazin

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor