Sinema güzeli Adile Naşit rolüne talip oldu

Sinema Güzeli 2024 yarışmasında Nevra Serezli, Halil Ergün, Nuri Alço, Meral Konrat, Erhan Yazıcıoğlu, Devlet Devrim, Uğurkan Erez, Petek Dinçöz ve Kıvanç Terzioğlu gibi yaklaşık 41 kişilik dev bir jüri karşısında oynadığı performans ile Sinema'nın yıldızı olarak birinci seçilen Büşra Sütçüoğlu ''İdolüm Adile Naşit olmak'' dedi.

Büşra Sütçüoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Anasanat Dalı mezunu olup şimdilerde ise Çocuk Oyunlarında oyunculuk hayatına devam ediyor.

Yarışmada aldığı derecenin onun sanat hayatına ışık tutacağına inanan genç oyuncu ileride kendi yapımlarının dışında da seslendirmede yapmak istediğini belirtiyor. Sütçüoğlu “Sanat hayatımda hep tiyatro sahnesinde olmak istiyorum ne yaparsam yapayım tiyatro hep hayatımda olacak” dedi.

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