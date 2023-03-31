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Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?

Oyuncu Emre Bey ile Sinem Ünsal, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Emre Bey ve Sinem Ünsal’ın sürekli gülüşü ve sohbet etmeleri "Yeni bir aşk mı başladı?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...

Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?

Emre Bey ve Sinem Ünsal, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?

Arkadaş grubu ile objektiflere yakalanan Emre Bey ve Sinem Ünsal’ın sürekli gülüşü ve sohbet etmeleri "Yeni bir aşk mı başladı?" sorularını akıllara getirdi.
Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?

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Editör
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