Sinem Ünsal Yeni Bir Aşka mı Yelken Açtı?

Emre Bey ve Sinem Ünsal, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Arkadaş grubu ile objektiflere yakalanan Emre Bey ve Sinem Ünsal’ın sürekli gülüşü ve sohbet etmeleri "Yeni bir aşk mı başladı?" sorularını akıllara getirdi.

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