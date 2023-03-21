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Sinem Ünsal: Deprem Korkusunu Yenmem Mümkün Değil

Oyuncu Sinem Ünsal önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede arkadaşları ile sohbet ederken görüntülenen Ünsal mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

Sinem Ünsal: Deprem Korkusunu Yenmem Mümkün Değil

Toplantı için bir araya geldiklerini söyleyen Sinem Ünsal yan sandelyesinde bulunan boks eldivenlerini soran muhabirlere "Benim değil arkadaşımın eldivenleri, ben boks yapmıyorum, fonksiyonel plates gibi daha çok kendimi yormayan sporlar yapıyorum." diyerek cevap verdi. 

Sinem Ünsal: Deprem Korkusunu Yenmem Mümkün Değil

Kahramanmaraş depremi ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Ünsal "Hepimizin korkuları var, benim deprem korkusunu yenmem mümkün değil, oturduğumuz evleri denetleterek içimi rahatlatmaya çalışıyorum, yıllardır İstanbul depremi olacak diye konuşuluyor, son yaşanan deprem felaketinden sonra birçok insan daha çok önemsemeye başladı bu durumu, ben de deprem çantamı hazırladım, büyük bir bavulun içine olası evsiz kalma durumunda uyku tulumu, düdük ve gıda çeşitlerine kadar her şeyi koydum, herkesin de yapması gerekiyor." diyerek konuştu.

Sinem Ünsal: Deprem Korkusunu Yenmem Mümkün Değil

Yeni proje konusunda bazı gelişmeler olduğunu ama henüz netleşen bir şey olmadığını söyleyen oyuncu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evinin yolunu tuttu.

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