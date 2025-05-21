Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’deki performanısyla övgüler alan Sinem Ünsal Cannes Film Festivali’ne katıldı.



Dyson'ın Türkiye'den ilk davetlisi olarak festivale katılan Ünsal,



Vie Privée (A Private Life) kırmızı halısında Amor Garibovic imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

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