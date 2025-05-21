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Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında. İşte detaylar...

Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’deki performanısyla övgüler alan Sinem Ünsal Cannes Film Festivali’ne katıldı.

Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında
Dyson'ın Türkiye'den ilk davetlisi olarak festivale katılan Ünsal,

Sinem Ünsal Cannes Film Festivali kırmızı halısında
Vie Privée (A Private Life) kırmızı halısında Amor Garibovic imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.

 

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