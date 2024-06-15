 Sinem Kobal setlere döndü!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra setlere geri döndü.



Anne olduktan sonra ilk kez kamera karşısına geçen güzel oyuncu, Metropol İstanbul’un bahçe katında kurulan sette bir market çekimi için objektiflere yansıdı.

Sıcak hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan Sinem Kobal, mini fan ile serinlemeye çalışırken görüntülendi.



Yoğun güneş altında gerçekleşen çekimlerde profesyonelliği elden bırakmayan oyuncu, performansıyla takdir topladı.



Sinem Kobal, anne olduktan sonra verdiği ara nedeniyle ekranlardan uzak kalmıştı.



Bu dönüşüyle birlikte hayranlarına yeni projelerinin sinyalini veren Kobal, kariyerine hız kesmeden devam edeceğinin mesajını verdi.

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