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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! İşte detaylar...

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Magazin Jokeri'nin haberine göre; Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

çiftinin kızları Lalin ve Leyla bebek, ilk kez bir arada görüntülendi.

 Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Lalin’in, annesi Sinem Kobal’a benzerliği dikkat çekerken,

 Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Leyla bebeğin ise Kenan İmirzalıoğlu’na benziyor olması görenleri tebessüm ettirdi.

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