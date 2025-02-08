Sinem Kobal'ın Maldiv pozları

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Leyla ile Lalin'le Maldivler'e gitti.



Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Kobal'a binlerce beğeni geldi.



Oyuncu, çocuklarının yüzlerini sakladı.



Kobal, fit vucüduyla dikkat çekti.

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