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Sinem Kobal'ın Maldiv pozları

Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ın Maldiv pozları. İşte detaylar...

Sinem Kobal'ın Maldiv pozları

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Leyla ile Lalin'le Maldivler'e gitti.

Sinem Kobal'ın Maldiv pozları
Oyuncu, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Sinem Kobal'ın Maldiv pozları
Kobal'a binlerce beğeni geldi.

Sinem Kobal'ın Maldiv pozları
Oyuncu, çocuklarının yüzlerini sakladı.

Sinem Kobal'ın Maldiv pozları
Kobal, fit vucüduyla dikkat çekti.

Sinem Kobal'ın Maldiv pozlarıSinem Kobal'ın Maldiv pozlarıSinem Kobal'ın Maldiv pozları

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