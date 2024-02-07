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Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları. İşte detaylar...

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Afrika tatiline devam ediyor.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları
Kobal, ailesiyle karelerini yayınladı.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları
Oyuncu, kızları Lalin ve Leyla ile karesini paylaştı.

 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları

Çifte, beğeni yağdı.

 

 

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