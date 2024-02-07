 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan tatil pozları

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Afrika tatiline devam ediyor.



Kobal, ailesiyle karelerini yayınladı.



Oyuncu, kızları Lalin ve Leyla ile karesini paylaştı.

Çifte, beğeni yağdı.

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