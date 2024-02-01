Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Afrika tatili devam ediyor.



Çift, kızları Lalin ve Leyla ile bir haftadır tatil yapıyor.



İkili, büyük kızları Lalin ile geçici dövme yaptırdı.



Kobal o anları Instagram'dan paylaştı.

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