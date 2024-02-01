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Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı! İşte detaylar...

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Afrika tatili devam ediyor.

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!
Çift, kızları Lalin ve Leyla ile bir haftadır tatil yapıyor.

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!
İkili, büyük kızları Lalin ile geçici dövme yaptırdı.

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile aynı dövmeyi yaptı!
Kobal o anları Instagram'dan paylaştı.

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