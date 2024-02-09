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Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar...

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocukları Lalin ile Leyla ile tatile devam ediyor.

 Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı


Oyuncu, Afrika tatilinde yeni kareler yayınladı.

 Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı

Kobal, salıncak üzerinde poz verdi.

 Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı


Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, beyaz elbise tercih etti.

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