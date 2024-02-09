 Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocuklarıyla gittiği tatilden kumsal fotoğraflarını paylaştı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve çocukları Lalin ile Leyla ile tatile devam ediyor.



Oyuncu, Afrika tatilinde yeni kareler yayınladı.

Kobal, salıncak üzerinde poz verdi.



Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, beyaz elbise tercih etti.

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