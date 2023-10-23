  Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu görünce bakın ne yapmış?

İbrahim Selim’in YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk olan Sinem Kobal, Selim’in sorularını büyük bir samimiyetle cevapladı.

EKRANLARI ÖZLEDİM

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kobal, “Ekranda olmayı ben de çok özledim… Yakın zamanda inşallah ekranda olmak istiyorum. Beni heyecanlandıran beni kıpır kıpır eden bir şeyler var ama netleşince söyleyebilirim.” dedi.



KENAN’IN ENERJİSİYLE ÇARPILDIM

Evliliği ve eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da konuşan Sinem Kobal; “Kenan’ı ilk gördüğümde enerjisiyle çarpıldım” dedi. Evlilikle ilgili de soruları cevaplayan Kobal;

SEVGİ VE EMEK VARSA EVLİLİK DE GÜZEL OLUYOR

“Bence mesele evlilik değil, mesele hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığında. Ne kadar sevgi, saygı, emek paylaştığınla ilgili. O sevgi ve emek varsa o yolda evlilik de güzel oluyor, sevgililik de güzel oluyor… Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor aslında…Aile oluyorsun, kökleniyorsan. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor…”



ANNELİK GÜÇLENDİRDİ

Anne olduktan sonra annesini daha iyi anladığını söyleyen güzel oyuncu; Evlat sahibi olmak annemi daha iyi anlamamı sağladı, annenin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Çok daha güçlü ve köklenmiş hissediyorum.



PİŞMANİYE AŞERDİM

Hamileliği sırasında pişmaniye aşerdiğini de itiraf eden Kobal, daha önce bir şeyi canı istemediği için bu istediğinin şaka zannedildiğini de söyledi.

SELENA HALA ÇOK İZLENİYOR

Selena benim için çok özel bir proje, bambaşka bir şeydi; hala yeri ayrı. Youtube’da hala inanılmaz izlenme oranları var. Şu anda 4-5 yaşındaki çocuklar yanıma Selena diye geliyor… Çocukların kalbine yer etmiş bir yapabilmek çok özel. Hayatımın kırılma noktaları; Selena ve kendimi sinema perdesinde izlediğim Okul filmidir.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.