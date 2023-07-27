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Sinead O’Connor hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

Sinead O’Connor hayatını kaybetti

Reuters’ta yer alan habere göre, 1990 tarihli “Nothing Compares 2 U” şarkısıyla dünya listelerinde zirveye oturmasıyla tanınan İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor 56 yaşında hayatını kaybetti.

Sinead O’Connor hayatını kaybetti

RTE tarafından aktarılan şarkıcının ailesinden yapılan açıklamada, “Sevgili Sinead’ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu” ifadesi kullanıldı. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, eskiden Twitter olarak bilinen mesajlaşma platformu X’te “Müziği tüm dünyada seviliyordu ve yeteneği eşsizdi ve kıyaslanamazdı” diyerek “onun müziğini seven herkes” sözleriyle taziyelerini paylaştı.

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