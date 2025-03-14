Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Şinasi Yurtsever (51) hayatını kaybetmişti. Oyuncunun cenaze programı belli oldu. Yurtsever için 15 Mart Cumartesi saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.



Oyuncunun cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılındıktan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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