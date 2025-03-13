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Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi fenomen projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.

Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

 

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