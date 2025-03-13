Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti

Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi fenomen projelerde yer alan Şinasi Yurtsever (51), hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.



Algöz, "Yine ailemizden birini yitirdik. Çok üzgünüm. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin" dedi.

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