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Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni... İşte detaylar...

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

Bilgili Holding’in CEO’su Sinan Temo sevgilisi moda tutkusu olarak bilinen Yasemin Öğün ile ilişkilerini bitirme kararı aldılar.

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...
Türkbükü’nde bir mekanda tartışan ikiliden Sinan Temo mekanı tek başına terk etti.

 Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

Aralık ayında başlayan ilişkileri yaz başında son bulan

 Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

ikilinin ilişkisinin ikinci bir şansı olmayacağı öğrenildi.

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