 Sinan Özen doğum gününü kutladı

Aile arasında gerçekleşen doğum gününde şarkıcı 60'ncı yaşına girdi.



Özen, eşi Burcu Özen ile poz verdi.



Parti teknede gerçekleşti.

Şarkıcının doğum günü partisinde çocukluktan günümüze olan fotoğrafları yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.