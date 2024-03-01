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Sinan Özen doğum gününü kutladı

Sinan Özen, doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Sinan Özen doğum gününü kutladı

Aile arasında gerçekleşen doğum gününde şarkıcı 60'ncı yaşına girdi.

Sinan Özen doğum gününü kutladı
Özen, eşi Burcu Özen ile poz verdi.

Sinan Özen doğum gününü kutladı
Parti teknede gerçekleşti.

 Sinan Özen doğum gününü kutladı

Şarkıcının doğum günü partisinde çocukluktan günümüze olan fotoğrafları yer aldı. 

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