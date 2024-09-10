Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!

Selena dizisinde Hades karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve tiyatrocu Sinan Çalışkanoğlu Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a verdiği röportajda saçlarının protez olduğunu ilk kez açıkladı. Yıllardır bir çok saç ekim merkezi tarafından fotoğrafları kullanılan, saç ektirdiği iddia edilen Sinan Çalışkanoğlu, "Saçım genç yaşlarda dökülünce ben de protez saç yaptırdım. Çok geçmiş zaman hangi yıl yaptırdığımı bile hatırlamıyorum" dedi.

Protez saçların vücuda uyumlu yapışkanlarla kafa derisine sabitlendiğini ve belirli aralıklarla bakım yaptırılıp o yapışkanın yenilenmesi gerektiğini dile getiren Sinan Çalışkanoğlu, komik bir anısını da paylaştı.

"SAÇIMI BULLDOG KÖPEĞİN AĞZINDAN ZOR KURTARDIM"

Çalışkanoğlu, kahkahalar atarak şunları dile getirdi: Bir arkadaşımızın eşi hastanedeydi, operasyon geçirecekti. Biz de arkadaşlarla bir kısım insan onun evinde kalıyor bir kısım insan da hastaneye gidiyor orada kalıyor. Uzun zamandır saçımın bakımını yaptırmamıştım, öyle bir dönemdi. Protez vücuda uyumlu yapıştırıcılarla kafa derisine sabitleniyor ama o yapıştırıcı belli bir süreden sonra özelliğini kaybediyor. Arkadaşımın evine dinlenmek için gittiğim gün saçımı çok az bir yapıştırıcı tutuyordu. Biraz uyuyup hastaneye geçecektim. Koltuğa uzandım. Onların evinde bir tane köpekleri var İngiliz Buldog, adı Takoz ben yatarken kafam koltuğun ucunda yatıyordum bir ara gözlerimi araladım bir baktım Takoz'un ağzında siyah bir şey var bir sağa bir sola atıyor oyun oynuyor. Elimi kafama götürdüm baktım saçım yok. Takoz'dan saçı zorla almaya kalkışsam parçalanacak, ben de tenis topu buldum orada, onu attım. Takoz topun peşinden giderken saçımı ağzından bıraktı ben de hemen alıp düzelttim kafama taktım ama çok dağılmıştı. Şişlideydim o anda, bu saç protezi yaptırdığım yerin merkezi de Osmanbey'deydi oraya gitmek için yola çıktım. Fakat insanlar beni yolda tanıyor, saçımı da ne olduğunu anlarlar diye ne yapacağımı şaşırdım. Elimle sürekli kafamı kaşıyor gibi yaparak düşünceliymiş gibi davranarak yürüdüm. Yanımdan birileri geçerken "Çok güzel binalar varmış" diye konuşuyordum. Bu benim unutulmaz anılarımdan biridir.

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