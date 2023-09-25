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Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması

Ünlü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması... İşte detaylar

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı.

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması

'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro'ya gelen deneyimli oyuncu Sinan Çalışkanoglu, "İlk gösterimiz olacak. Oyun öncesi prova yapmaya geldim. Her şey yolunda yeni okuduğum projeler var. Ekranlarda olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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