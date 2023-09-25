Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Watergarden İstanbul'da objektiflere takıldı.

'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyunu için Duru Tiyatro'ya gelen deneyimli oyuncu Sinan Çalışkanoglu, "İlk gösterimiz olacak. Oyun öncesi prova yapmaya geldim. Her şey yolunda yeni okuduğum projeler var. Ekranlarda olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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