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Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Başrollerini Kadir Doğulu, Sinan Albayrak, Bülent Çolak, Beyti Engin, Dilek Serbest, İpek Filiz Yazıcı’nın üstlendiği Mitat, 7 Nisan’da seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. İşte detaylar...

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Âlim Yapım ve Kazteleproduct’ın ortak yapımcılığını üstlendiği Mitat filmi 7 Nisan’da seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Filmin yönetmen koltuğunda Süleyman Arda Eminçe’nin oturduğu, başrollerini Kadir Doğulu, Sinan Albayrak, Bülent Çolak, Beyti Engin, Dilek Serbest, İpek Filiz Yazıcı’nın üstlendiği film, Doğu Yücel'in polisiye kara mizah kitabı Kimdir Bu Mitat Karaman?'dan uyarlandı.

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Ekranların ve tiyatro sahnesinin sevilen oyuncusu Sinan Albayrak filmde çok konuşulacak bir karaktere imza atarken, komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Bülent Çolak ise hayranlarını kahkahaya boğacak.

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Evden işe, işten eve gidip gelen son derece sıradan ve silik bir adam olan Mitat Karaman'ın bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla alt üst olan hayatını anlatan film, şimdiden merak uyandırıyor.

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

Sürükleyici polisiye ve güçlü bir kara komedi türündeki film, sinema salonlarını harekete geçireceğe benziyor.

Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi Filminde

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