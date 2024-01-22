Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?

tv100 Magazin Hattı - Barış Ağil'in haberine göre; Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu "Mehmed Fetihler Sultanı" dizinde talihsiz bir kaza yaşandı.



Oyuncu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı.



Ağır yaralanan oyuncu setteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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