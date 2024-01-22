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Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! İşte detaylar...

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?

tv100 Magazin Hattı - Barış Ağil'in haberine göre; Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu "Mehmed Fetihler Sultanı" dizinde talihsiz bir kaza yaşandı.

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?
Oyuncu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı.

Sinan Albayrak sette ağır yaralandı! Sağlık durumu nasıl?
Ağır yaralanan oyuncu setteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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