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Sinan Akçıl ve Enes Yolcu'dan duygu yüklü bir şarkı

İbrahim Erkal 'Hürmet' albümünden  peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine  sunulmaya devam ediyor. Son dönemin yükselen isimlerinden Enes Yolcu ve Türk pop müziğinin renkli müzisyen, besteci ve şarkıcılarından Sinan Akçıl  'Avuçlarımda Tutamadım' şarkısında bir araya geldiler. 

Sinan Akçıl ve Enes Yolcu'dan duygu yüklü bir şarkı

Sözü ve müziği İbrahim Erkal'a düzenlemesi Enes Yolcu ve Sinan Akçıl'a ait 'Avuçlarımda Tutamadım' tüm dijital platformlarda yerini aldı. İbrahim Erkal'ın manevi oğlum dediği Enes Yolcu ile muhteşem bir düete imza atan Sinan Akçıl, şarkıda Erkal'ın sesinden söylediği şiiri kullandı. Sade görüntülerden oluşan şarkının video klibi  Bekir Şenlik yönetmenliğinde  çekildi. Klipte İbrahim Erkal'ın Enes Yolcu'ya hediye udda çekimlerde yer aldı ve zaman zaman duygusal anlar yaşanmasını sağladı.  

Sinan Akçıl ve Enes Yolcu'dan duygu yüklü bir şarkı

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor. 

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi. 

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay  sunulmaya devam ediyor. 

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