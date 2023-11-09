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Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi

Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi... İşte detaylar...

Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi

İsrail'in Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor.

Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi
Sinan Akçıl, paylaşımları nedeniyle spam yediğini söyledi.

Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi
Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı, "İsrail paylaşımlarım yüzünden hayatımda ilk kez SPAM saldırısı altındaymış hesabım. Yorum yaparak bu postun altına gerekeni yaparak, Spamdan kurtulmuş oluruz" dedi.

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