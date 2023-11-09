Sinan Akçıl, spam yediğini söyleyerek takipçilerinden destek istedi

İsrail'in Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor.



Sinan Akçıl, paylaşımları nedeniyle spam yediğini söyledi.



Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı, "İsrail paylaşımlarım yüzünden hayatımda ilk kez SPAM saldırısı altındaymış hesabım. Yorum yaparak bu postun altına gerekeni yaparak, Spamdan kurtulmuş oluruz" dedi.

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