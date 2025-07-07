  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi

Sinan Akçıl ile Ece Erken'in ayrıldığı iddia edildi.

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi

Erken'in şarkıcının Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Akçıl'a, "Enişte" demesi gündem olmuştu.

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi

Akçıl, "İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar,Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi haketmiyor bu bir. İki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. O na enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar, "iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş "anne"yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım, başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun "Dedikodu cesaret istemez" dedi.

Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi
İkili, Samsun Havaalanı'nda el ele görüntülenmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bursa Kebap Evi'nin yaz davetine ünlü akını!
  Magazin

Bursa Kebap Evi'nin yaz davetine ünlü akını!

İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim
  Magazin

İrem Derici'den çarpıcı açıklama: Suratıma tükürseler ‘ya rabbi şükür’ diyeceğim

Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda
  Magazin

Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Nazlı Hamarat hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında konuştu
  Gündem

Nazlı Hamarat hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında konuştu

Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı
  Magazin

Yaşam Üçgeni filminin çekimleri tamamlandı

Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda
  Magazin

Deha Bilimlier: Yazın şampiyonu karşınızda