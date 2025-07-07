Sinan Akçıl ile Ece Erken ayrıldı mı? Akçıl'dan açıklama geldi

Sinan Akçıl ile Ece Erken'in ayrıldığı iddia edildi.

Erken'in şarkıcının Burcu Kıratlı ile evli olduğu dönemde Akçıl'a, "Enişte" demesi gündem olmuştu.

Akçıl, "İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar,Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi haketmiyor bu bir. İki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. O na enişteci diyerek "yalan" söyleyen gerizekalılar, "iftira" atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş "anne"yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım, başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun "Dedikodu cesaret istemez" dedi.



İkili, Samsun Havaalanı'nda el ele görüntülenmişti.

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