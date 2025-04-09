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Simge Ünal'dan para itirafı!

Ünlü model Simge Ünal parasını yurt dışı tatiline yatırıyor!

Simge Ünal'dan para itirafı!

Simge Ünal, son aylarda neredeyse Türkiye'de durmuyor.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Son aylarda Fransa, İtalya, Yunanistan, Dubai, Kıbrıs, Dubai'ye giden modelin son durağı ise Mısır oldu.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Üç gündür Mısır'da olan Ünal bikinili kareleriyle sosyal medyada gündem oldu.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Tatilde bile sporunu aksatmayan ve beslenmesine dikkat den model, fit vücuduyla beğeni topladı.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Son dönemde sık sık tatile gitmesine Ünal, "Ülkemi çok seviyorum ama farklı yerleri keşfetmeye bayılıyorum. Ülkelerin tarihine görmek ve yeni yerleri gezmek bana iyi geliyor.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Defilelerden kazandığım paraları tatile yatırıyorum. Para hırsım yok, illa ev alayım diye bir düşüncem yok.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Zaten ülkemden sonra her zaman dediğim gibi en çok Dubai'yi seviyorum. Oradan da bir ev alma düşüncem var sadece.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

O yüzden kazancımı yurt dışı tatiline yatırıyorum.

 Simge Ünal'dan para itirafı!

Her zaman tatil dönüşü İstanbul'a dönerken, hangi ülkeyi gezebilirim diye düşünüyorum. Mısır sonrası çok sevdiğim Dubai'ye gideceğim" dedi.

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