Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu

Simge Sağın, 11 Kasım'da Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.



Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan şarkıcı, yine konuşuldu.



Sağın, şort altına giydiği çizmeyle konuşuldu.



Son dönemde diyet ve spor yapan Sağın'ın fit vücudyu yine gündem oldu.



Şarkıcı, yine binlerce beğeni aldı.

Sağın, altı karesini yayınladı.

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