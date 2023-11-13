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Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu... İşte detaylar...

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu

Simge Sağın, 11 Kasım'da Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan şarkıcı, yine konuşuldu.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu
Sağın, şort altına giydiği çizmeyle konuşuldu.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu
Son dönemde diyet ve spor yapan Sağın'ın fit vücudyu yine gündem oldu.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu
Şarkıcı, yine binlerce beğeni aldı.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu

Sağın, altı karesini yayınladı.

Simge Sağın kombiniyle yine çok konuşuldu

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