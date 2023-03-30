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Simge Sağın'ın Yeni Şarkısının Fotoğrafları Olay Yarattı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın yeni şarkısı Harcandıkça müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Harcandıkça'nın klibini ve fotoğraflarını Seçkin Süngüç çekti. Kareler gündem yarattı. İşte detaylar...

Simge Sağın&#039;ın Yeni Şarkısının Fotoğrafları Olay Yarattı

Simge Sağın, Aşkın Olayım, Öpücem, Üzülmedin Mi gibi şarkılarının da yer aldığı Ben Bazen albümü ile Spotify tarihinde En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçı Albümü olurken Aşkın Olayım şarkısı ile Spotify'da 100 Milyon streama ulaşıp ve YouTube Music Charts verilerine göre Türkiye Top 100 listesinde ilk sıraya yerleşti.

Simge Sağın&#039;ın Yeni Şarkısının Fotoğrafları Olay Yarattı

Tüm dijital platformlarda bugün aynı anda satışa çıkan arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekleyen Simge, şimdi de Harcandıkça adını verdiği yeni şarkısıyla kendinden söz ettiriyor.

Simge Sağın&#039;ın Yeni Şarkısının Fotoğrafları Olay Yarattı

Söz ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi Ozan Bayraşa ’ya ait Simge’nin yeni şarkısı Harcandıkça'nın klibini ve fotoğraflarını Seçkin Süngüç çekti.

Simge Sağın&#039;ın Yeni Şarkısının Fotoğrafları Olay Yarattı

Şarkıcının, fotoğrafları sosyal nedyada gündem oldu.

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