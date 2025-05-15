Simge Sağın'ın acı günü

Simge, bugün ablası Nilay Sağın’ı kaybetti



Cenazesi 16 Mayıs Cuma ögle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığına defnedilecek.

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