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Simge Sağın'ın acı günü

Simge Sağın'ın acı günü

Simge Sağın'ın acı günü

 

Simge, bugün ablası Nilay Sağın’ı kaybetti

Simge Sağın'ın acı günü
Cenazesi 16 Mayıs Cuma ögle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığına defnedilecek.

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