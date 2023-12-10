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Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Simge 8 Aralık Cuma akşamı VW Arena’da iki aydır hazırlıklarını sürdürdüğü dev konser için seyirci karşısındaydı. Ancak üçüncü şarkıdan sonra fenalaşan Simge konseri zor şartlar altında bitirdi. Sahne sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Simge virüs kaptığını açıkladı ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Simge geçen cuma Maslak Volkswagen Arena'da verdiği konser sırasında hastalandı. Büyük bir enerjiyle programına başlayan Simge 3'üncü şarkıdan sonra fenalaşarak kulise geçti. Vokalistleri konseri sürdürürken istifra eden Simge sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü. Seyircisine durumu açıklayan Simge konseri zor şartlar altında bitirir bitirmez sevenlerine veda bile edemeden tekrar kulise koştu.

 Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Kapıda bekleyen ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürülen Simge'ye yapılan kan testlerinin ardından virüs kaptığı ve etkilerini mide bulanması ve halsizlik olarak gösteren bir hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlandı.

 Simge Sağın hastaneye kaldırıldı! Şarkıcı sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Simge yaptığı açıklamada "Ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum. Viral bir enfeksiyon sonucu gelişmiş bir durum olduğu söylendi. Şu an daha iyiyim, dinleniyorum. Viral bir virüs salgını söz konusu. Lütfen hepiniz kendinize dikkat edin" dedi.

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