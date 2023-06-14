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Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan büyük bir başarı geldi. İşte haberin detayları...

Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun Spotify'da aylık dinleyici sayısını hiçbir kadın pop yıldızı geçemiyordu.

Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

Simge Sağın, büyük bir başarıya imza attı! Sezen Aksu başta olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakarak aylık dinleyicisi en yüksek Türk kadın yıldızı oldu…

Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

Simge, Spotify'de 5.2 milyon aylık dinleyiciyi geride bıraktı.

Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

 

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