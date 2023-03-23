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Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin adı aşk dedikodusuna karışmıştı. Ünlü şarkıcı, Mauro Icardi hakkında ilk kez konuştu. İşte haberin detayları...

Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

Organizasyonunu Jovie Events ve Mona Photo Film’in yaptığı Jolly Joker Pub Kanyon’da gerçekleşen Özgür Aras’ın 'Rengarenk 30 Yıl' adını verdiği gecesinde konuklar Cenk Çöteli’nin çaldığı şarkılar eşliğinde eğlendi. Simge Sağın geceye katılan isimler arasındaydı. Şarkıcı, ‘Aşkın Olayım’ şarkısı, Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi’nin gol sevincinden sonra çalması ile tekrardan en çok dinlenenler arasına girdi. Icardi şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın’ı etiketlemişti.

Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

Sağın’da bu paylaşıma sessiz kalmayıp kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış, Sağın’da Beşiktaş JK’nü takipten çıkarmıştı. Bunun üzerine Sağın “Ben Beşiktaş’ı daha önceden çıkartmıştım. Ben takip ediyordum ama onlar beni takip etmiyor diye. Icardi ile takipleştiğim için çıkmadım Beşiktaş’ı takipten.

Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

Golden sonra şarkının çalınması tabii ki de çok hoşuma gitti. Icardi’de paylaşınca şarkımı ben de paylaştım. Ben, şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Muhabirlerin “Galatasaray maçına gitmeyi düşünüyor musunuz? Veya herhangi bir davet geldi mi?” sorusuna Sağın “Şu anlık herhangi bir davet gelmedi. Gelirse neden olmasın“ dedi.

Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

"GÜLŞEN'DEN ESİNLENMEKTEN GOCUNMAM"

Muhabirlerin “Gülşen’in sahne kıyafetleri çok konuşulduktan sonra sizin de ondan etkilendiğiniz ve sahne kıyafetinizin değiştiği haberleri çıktı. Bunun ile ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Sağın, "Öyle miymiş? Peki öyle olsun o zaman. Herkes herkesten esinlenebilir bu arada. Ben Gülşen’den esinlenmekten gocunmam” dedi.

Simge Sağın Adının Aşk Dedikodularına Karıştığı Mauro Icardi Hakkında İlk Kez Konuştu

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