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Simge Gaziantep’te kapalı gişe

“Aşkın Olayım” şarkısıyla gündemden düşmeyen Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere giremedikleri için dışarıda bekleyen hayranlarına seslenen Simge “Söz, tekrar geleceğim” dedi.

Simge Gaziantep’te kapalı gişe

Son teklisi “Harcandıkça” ve artık bir Türkiye klasiği olan “Aşkın Olayım” ile dillerden düşmeyen Simge geçen hafta Açık Hava Konserler serisine 2 Haziran’da İstanbul’da Turkcell Vadi’de start vermişti. Biletleri karaborsaya düşen İstanbul konserinin ardından Simge dün gece Gaziantep Açık Hava’da hayranlarıyla buluştu. Bir kez daha biletler günler öncesinden tükendi. 

Simge Gaziantep’te kapalı gişe

Konsere giremeyen Simge hayranları şarkıları dışarıdan dinledi. Kapıda bekleyenlere sahneden seslenen Simge onlar için tekrar gelmeye söz verdi. Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla Gaziantepli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Simge Gaziantep’te kapalı gişe

Birçok hit şarkıya imza atan başarılı sanatçı, yaz boyunca Türkiye’yi dolaşmaya devam edecek. Ankara’dan İzmir’e, Bodrum’dan Antalya’ya kadar pek çok noktada konser verecek olan Simge, uzun bir yolculuğa hazırlanıyor. İşte Simge’nin şu anda satışa açılan Açık Hava Konserler serisinin tarihleri: 

 

26 Temmuz İzmir Kültürpark Açık Hava

3 Ağustos İstanbul Turkcell Vadi Açık Hava

30 Ağustos İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava





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