Şimdi Mara’yla ışıldama zamanı!

Mara Kozmetik, yeni yılda parıltılı bir makyajla ışıldamak isteyenler için birbirinden özel 4 ayrı glitter ürününü kullanıcılarıyla buluşturuyor. İsim ilhamını parlak yıldızlardan alan Mara Face-Body- Hair Glitter serisi kırmızı, gümüş, gold bronz ve karışık tonlardaki ultra yoğun ışıltısıyla dikkatleri hızlıca üzerinize çekecek!

Son yıllarda parlak, payetli ve ışıltılı her şey kadınların vazgeçilmezleri arasında. Moda dünyasında bir süredir sıklıkla kullanılan sim ve ışıltı trendi makyajda ise kendini glitter ile gösteriyor. İlhamını her zaman kadınların renkli, özgün ve enerji dolu dünyasından alan Mara Kozmetik, kendi stilini makyajına yansıtmak ve parıltılı bir makyajla ışıldamak isteyen kullanıcıları için 4 ayrı renkte glitter ürününü satışa sunuyor.

İsim ilhamını yıldızlardan alan Mara Face-Body- Hair Glitter serisi, Spica kırmızı, Rigel gümüş, Capella karışık, Sirius gold bronz tonlarından oluşuyor.

Göz kamaştıran holografik parıltısı, ultra yoğun ışıltısı ile dikkatleri hızlıca üzerine çekecek Mara Glitter’lar, özel jel yapısı ile yüz bölgesi dışında vücut ve saça da kolayca uygulanabiliyor. Su bazlı formülü ile yapışkan bir his bırakmayan Mara Glitter, kısa sürede kurumasının yanı sıra uzun süre kalıcılık sağlıyor. Parmak ucu veya fırça yardımıyla uygulanabilen Mara Glitter’ları su ile kolayca temizlemek mümkün.

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