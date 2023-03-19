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Simay Barlas: Kıskançlığı Çok Saçma Buluyorum

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Mesleki kıskançlıklarınız var mıdır?" sorusuna, "Kıskançlığı çok saçma buluyorum" yanıtını verdi.

Simay Barlas: Kıskançlığı Çok Saçma Buluyorum

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Simay Barlas: Kıskançlığı Çok Saçma Buluyorum

Oyuncu, "Mesleki kıskançlıklarınız var mıdır?" sorusuna, "İnsanların başarısı her zaman takdir ettiğim ve tebrik ettiğim bir yerdedir. Her zaman da yüksek sesle söylerim. Ne iş hayatımda ne özel hayatımda kıskançlık duygusu bana tanıdık. Kıskançlığı çok saçma buluyorum" yanıtını verdi.

Simay Barlas: Kıskançlığı Çok Saçma Buluyorum

Barlas, "Duygusal olarak şu an en çok ihtiyaç duyduğunuz şey ne?" sorusuna ise, "Öyle bir acı yaşadık ki kendi ihtiyaçlarımızla ilgili bir şey dilemek, onunla mutlu olmak mümkün değil. Geride kalanlara, ailelerini, evlerini kaybedenlere destek olabilecek gücü bulabilmeyi diliyorum. Yaşananlar hepimizin hafızasına kazındı, bunu değiştiremeyiz ama birbirimize destek olmalıyız. Şu an hepimizin ihtiyacı olan şey biraz umut" cevabını verdi.
Simay Barlas: Kıskançlığı Çok Saçma Buluyorum

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