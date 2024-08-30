Meme kanserini atlattıktan sonra beyninde tümor olduğunu öğrenen ve ameliyatı iyi geçirdiğini belirten Şimal, kötü haberi duyurdu.



Şarkıcı, hastalığına yine yakalandığını açıkladı.



Şimal, beyin zarına metastaz yaptığını açıkladı. Şarkıcı, tedavilere başlayacağını açıkladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.