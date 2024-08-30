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Şimal kötü haberi duyurdu

Şimal kötü haberi duyurdu! İşte detaylar...

Şimal kötü haberi duyurdu

Meme kanserini atlattıktan sonra beyninde tümor olduğunu öğrenen ve ameliyatı iyi geçirdiğini belirten Şimal, kötü haberi duyurdu.

Şimal kötü haberi duyurdu
Şarkıcı, hastalığına yine yakalandığını açıkladı.

Şimal kötü haberi duyurdu
Şimal, beyin zarına metastaz yaptığını açıkladı. Şarkıcı, tedavilere başlayacağını açıkladı.

 

 

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