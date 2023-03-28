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Şimal'in Mücadelesi Şarkı Oldu

Şimal’in yeni teklisi ‘Sen Ya da Ben’ DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. 

Şimal&#039;in Mücadelesi Şarkı Oldu

Sözü Şimal ve Yılmaz Taner’e, müziği de Yılmaz Taner’e ait olan ‘şarkının düzenlemesini Celil Yavuz, klip yönetmenliğini de Halil Güzel yaptı.   

Şimal&#039;in Mücadelesi Şarkı Oldu

‘Sen Ya da Ben’in sözlerini yaklaşık iki yıl önce meme kanseri ile mücadele ettiği günlerde yazdığını anlatan Şimal ¨Şarkıyı sevdiklerimi benim için üzülmesinler diye etrafımdan olabildiğince uzaklaştırdığım dönemde yazdım. Tedavim devam ederken karaladığım satırlar bunlar, benim için çok kıymetli. Bana ilaç gibi gelmişti, şimdi de sizlere emanet¨ dedi. 

Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, başarılı geçen bir tedavi sürecinin ardından da sağlığına kavuşmuştu. 

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