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Şimal hayatını kaybetti!

Şimal hayatını kaybetti!

Şimal hayatını kaybetti!

Dört yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal (39), hayatını kaybetti.

 Şimal hayatını kaybetti!

Şimal'in eşi acı haberi Instagram'da duyururken, şarkıcının Kuşadası'na defnedileceğini yazdı.

Şimal hayatını kaybetti!
Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu. 2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

 

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