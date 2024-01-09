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Şimal'den kötü haber

Şimal'den kötü haber... İşte detaylar...

Şimal'den kötü haber

İki yıl önce meme kanserine yakalanan ve uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal'den kötü haber geldi.

Şimal'den kötü haber
Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

 Şimal'den kötü haber

Şimal sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaşıp, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka..." Ameliyat" dediler çok üzgünüm" diyerek, dua istedi.

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