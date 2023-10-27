Sılanaz, Keskin Bıçak'ı yorumladı

Türk pop müziğinin dikkat çeken yeteneklerinden Sılanaz, Özdemir Müzik etiketli Keskin Bıçak adlı tekli çalışmasını yayınladı.

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan efsane şarkının klibini de Erkan Nas çekti. Sılanaz, tüm dijital platformlarda yayınlanan yeni single çalışmasına duyduğu heyecanı şu sözlerle ifade etti: Bu proje benim için büyük bir adım ve müzik dünyasında iddialı bir çıkış yapmamı sağladı. Sezen Aksu gibi usta ismin eserini yorumlamak benim için büyük bir onur. Umarım müzikseverlere keyifli bir deneyim sunmuşumdur."

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