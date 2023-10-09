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Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi! İşte detaylar...

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Harbiye Açıkhava'dan, Çeşme, Bodrum, Altınoluk ve Antalya'ya yaz boyu Ege ve Akdeniz'in bütün açık hava tiyatrolarında sahneye çıkan Sıla, geçtiğimiz pazar hayranlarıyla Girne Açıkhava'da Kıbrıslı buluştu.

 Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Biletleri haftalar öncesinde tükenen Girne Açıkhava konserinde sanatçının sevenleri alanı merdivenlere kadar doldurdu. Konserine duygusal şarkılarla başlayan sanatçı sona doğru tempoyu arttırarak eğlence dolu finalle herkesi coşturdu.

 Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Sıla'yı Girne konserinde oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin annesi Beril Öztunalı da izledi. Sanatçı dinmeyen alkışlar üzerine sık sık Girne'ye geleceğinin sözünü vererek veda etti.

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Açık hava konser turu sonbaharda da devam eden Sıla, 14 ve 30 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da tekrar seyircisiyle buluşacak.

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