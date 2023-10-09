 Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!

Harbiye Açıkhava'dan, Çeşme, Bodrum, Altınoluk ve Antalya'ya yaz boyu Ege ve Akdeniz'in bütün açık hava tiyatrolarında sahneye çıkan Sıla, geçtiğimiz pazar hayranlarıyla Girne Açıkhava'da Kıbrıslı buluştu.

Biletleri haftalar öncesinde tükenen Girne Açıkhava konserinde sanatçının sevenleri alanı merdivenlere kadar doldurdu. Konserine duygusal şarkılarla başlayan sanatçı sona doğru tempoyu arttırarak eğlence dolu finalle herkesi coşturdu.

Sıla'yı Girne konserinde oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin annesi Beril Öztunalı da izledi. Sanatçı dinmeyen alkışlar üzerine sık sık Girne'ye geleceğinin sözünü vererek veda etti.

Açık hava konser turu sonbaharda da devam eden Sıla, 14 ve 30 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da tekrar seyircisiyle buluşacak.

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