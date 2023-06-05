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Sıla yaz turnesine başladı

Ünlü şarkıcı Sıla, yaz turnesine Samsun'da başladı. İşte haberin detayları...

Sıla yaz turnesine başladı

Yaz turnesini önceki gün Samsun'dan başlatan Sıla, önümüzdeki hafta Ankara, Alanya, Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa'da beş gün aralıksız sevenleriyle buluşacak.

 Sıla yaz turnesine başladı

Geçtiğimiz cumartesi Günay'da yeniden gazino seyircisinin karşısına çıkarak şarkılarıyla mest eden ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu, pazar günü heyecanla beklenen yaz turnesini Samsun'dan başlattı.

Sıla yaz turnesine başladı
Doğu Park Amfi Tiyatro'da sevenleriyle buluşan sanatçı, yaz turnesine coşkulu bir başlangıç yaptı.

Sıla yaz turnesine başladı
Sahnedeki karizması ve sesinin büyüleyici gücüyle izleyicileri etkileyen Sıla, konserin başından sonuna kadar unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

 Sıla yaz turnesine başladı

7 Haziran'da Günay Ankara'da sahne alacak Sıla, yaz turnesi kapsamında 9 Haziran'da Alanya Açıkhava, 10 Haziran'da Antalya Açıkhava, 11 Haziran'da İstanbul Nefes Orman, 12 Haziran'da İzmir Açıkhava ve 13 Haziran'da Bursa Açıkhava'da beş gün boyunca aralıksız beş konserde hayranlarıyla buluşacak.

Sıla yaz turnesine başladı
Geçen yazın en çok biletli konser veren sanatçısı olan Sıla'nın yaz turnesi şimdiden hızlı başladı.

Sıla yaz turnesine başladı

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