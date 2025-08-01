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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor. İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor.

 Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor

Ayyıldız, sevgilisine evlenme teklifi etti.

 Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor

Oyuncu, teklifi kabul etti.

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız evleniyor
Ayyıldız o anları Instagram'dan paylaştı.

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