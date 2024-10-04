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Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti! İşte detaylar...

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu,

  Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
Oyuncu, hayranlaru tarafından tarzıyla beğenildi.

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
Her giydiği kombinle adından söz ettiren Türkoğlu, yine beğeni topladı.

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
Oyuncu karelere, "En sevdiğimiz" notunu düştü.

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
Türkoğlu'na yorum yağdı.

 

 

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