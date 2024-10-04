  Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu,

yeni fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, hayranlaru tarafından tarzıyla beğenildi.



Her giydiği kombinle adından söz ettiren Türkoğlu, yine beğeni topladı.



Oyuncu karelere, "En sevdiğimiz" notunu düştü.



Türkoğlu'na yorum yağdı.

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